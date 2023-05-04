59.3 F
Los Angeles
4 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİşte özlenen sahne: CHP’li ve AKP’li adaylar gençlerle beraber türkü söyledi

İşte özlenen sahne: CHP’li ve AKP’li adaylar gençlerle beraber türkü söyledi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3’üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri’de karşılaştı.

Zengin ve Altay, ilçede gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi. Zengin, o anları sosyal medya hesabından “Ve bu karşılaşmaya şarkılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane ‘Gesi Bağları’ yorumu… Çok teşekkür ediyoruz… ” notuyla paylaştı.

“GELİN HEP BİRLİKTE BENCE MİLLETİN SESİNİ DİNLEYELİM”

Özlem Zengin’in paylaşımını alıntılayan Engin Altay ise “Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim? Haydi Türkiye’m Haydi” mesajını paylaştı.

Özlem Zengin de Engin Altay’ın mesajına “Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,487BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States