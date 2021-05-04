İşte parti devleti fotoğrafı

PARTİ devleti algısına yol açan son örnek, Elazığ’dan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında “Koordinasyon toplantısı” düzenlendi.
Toplantıya, üst düzey bürokratlar, kurumların il müdürleri, Valilik temsilcilerinin yanı sıra AKP’liler de tam kadro katıldı. Muhalefetten kimsenin olmadığı toplantı masasında AKP’liler Bakan Kurum’un sağında, bürokratlar ise solunda dizildi.
Toplantıya TOKİ Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Bakan Yardımcısının yanı sıra AKP milletvekilleri ile AKP İl, ilçe ve belde Başkanları ile AKP’li belediye başkanları katıldı. CHP İl Başkanlığı ise kendilerine herhangi bir davetiye gelmediğini bildirirdi.
Bakan Kurum’la birlikte grup, tam kapanma kuralını hiçe sayarak Elazığ ve ilçelerinde denetime çıktı. Partinin yeni binasında toplu poz verdiler. İl Başkanlığı yapılan denetimi de “Sivrice ilçemizdeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduk” diyerek duyurdu.