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17 Nisan 2023
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İşte seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki fark…

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Raporu, yedi ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak Anketlerin Anketi başlıklı çalışmasını sonuçlarını paylaştı.

Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54.6 oyla seçimden galip çıkıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.44’te kalıyor.

Cumhur İttifakı‘nın oyu yüzde 40.1 olurken, Millet İttifakı çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7’de kalıyor.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi’nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 11.3 oy alıyor.

Cumhurbaşkanı adaylığından Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmediği için tepki gören Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi‘nin oyu ise yüzde 3.6’da kalıyor.

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