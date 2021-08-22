İşte skandalın görüntüsü: AKP’li vekil görevini yapan polise hakaretler savurdu

18 Temmuz’da aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği iddia edilen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, olay görüntüsü ortaya çıktı. AKP’li Yılmaz’ın görevini yapan polis memuruna “Ekibine tükürürüm” dediği, ismini istediği polis memuruna “Şerefsiz, pislik” gibi hakaretler savurduğu görülüyor. Polis memuru bu olaydan sonra açığa alınmış, vekil Zeynep Gül Yılmaz ise olayı yalanlamıştı.

Ali Ekber ŞEN

Geçtiğimiz 18 Temmuz’da AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını Çeşmeli otoban çıkışında durduran polis memurlarının açığa alındığını daha önce kamuoyuyla paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez olayın görüntüsünü ortaya koydu.

Başarır, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, Mersin Erdemli’de bir polis uygulamasında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, gelen ihbar üzerine kimlik sordukları için iki polisimize hakaret etmişti. O gün bunu gündeme getirmiştim. Ancak bu durumu AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yalanlamıştı. Bugün sizlerle paylaşacağım videoda, utanç görüntülerini göreceksiniz. AKP’nin gerçek yüzünü göreceksiniz” diye konuştu.

“BU GÖRÜNTÜLERDEN UTANMAYACAK MISINIZ?”

Ortaya çıkan görüntülerin utanılacak boyutta olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, şunları söyledi:

*Üzülerek söylüyorum, AKP’li bir milletvekili Türk Polisi’ne ‘şerefsiz’ kelimesini kullanıyor, ‘arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor’ diyerek aşağılıyor. Mersinin Erdemli ilçesi için ‘her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum’ diyor.

*Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya sesleniyorum: Bu görüntülerden utanmayacak mısınız? Bu sözleri herhangi bir başka partiden bir milletvekili söyleseydi, dünyayı yıkmıştınız, milliyetçilik dersleri vermiştiniz.

*Yandaş basınınız, trolleriniz linç etmişti. Bakalım şerefli Türk Polisine şerefsiz diyen bu milletvekili için ne yapacaksınız? Benim ülkemde her gün ağır çalışma koşulları nedeniyle polisler intihar ediyor, ama milletvekiliniz bu onurlu mesleği yapanlara şerefsiz diyebiliyor.

*Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı bu ülkeyi algıyla yönetiyor. Yalanlarıyla, iftiralarıyla yönetiyor. Asıl gerçek bu videoda. Siz kendi milletvekillerinizi kendi yandaşlarınızı her ne söylerlerse söylesinler korursunuz ama bizlere söylemediğimiz, yapmadığımız halde iftira atarsınız. Bakalım, görevini yapmakta olan polisimize şerefsiz diyen milletvekilinizi partide tutacak mısınız?

İŞTE OLAY DİALOG: HAKARETLER SAVURDU

Görevli trafik polisi ile aracını durdurduğu AKP’li Zeynep Gül Yılmaz arasında geçen olay diyalog şöyle:

Zeynep Gül Yılmaz: Beni niye durdurdunuz?

Polis: Aracınız milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Bu benim sorunum mu? Yok, ama milletvekili aracı olarak geçiyor. Lütfen pencereden çekilin pencereden çemkirme içeriye tükürük giriyor. Senin adın ne? Kim benim arabamı ihbar ediyor?

Polis: Ekipler…

Zeynep Gül Yılmaz: Ekibine tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur.

Polis: Milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bu benim sorunum mu terbiyesize bak. Bana adını verir misin.

Polis: Hanımefendi bir saniye lütfen bilgi vereceğim.

Zeynep Gül Yılmaz: Şerefsize bak

Polis: Lütfen küfür etmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

Aracın sürücüsü olan kişi de daha sonra araçtan inerek polis memurunun ismini almaya çalıştı.

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