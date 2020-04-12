İşte SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine ulaşabileceğiniz noktalar

Yazan:
Alaturka Online
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Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerini okuyucularıyla ücretsiz buluşturan belediyeler ve Halk Ekmek bayiileri;

* Mersin Büyükşehir Belediyesi

* İstanbul’da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir’de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi

HALK EKMEK BAYİİLERİ: (Listeleri büyütmek için üzerine tıklayın)

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