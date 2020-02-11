İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Yazan:
Alaturka Online
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Yarışma programları arasında beğeniyle takip edilen Survivor’ın başlamasına artık az bir zaman kaldı. TV 8 ekranlarında yayınlanacak programda hangi isimlerin yer alacağı da belli oldu. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını ve yarışmadan son haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu.

16 Şubat’ta başlayacak olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması için geri sayım başladı. Yarışma öncesinde ise en çok merak edilen soruların başında ‘Bu yıl Survivor’da hangi yarışmacılar yer alacak?’ sorusu geliyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Uğur Pektaş, Yasin Obuz gibi isimler dikkat çekiyor. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut


SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör


SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Son güncelleme: 19:0111.02.2020

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