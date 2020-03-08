İşte Survivor’da haftanın ilk eleme adayı! En fazla oyu alan isim…

Survivor’ın bu akşam ekranlara gelen 15. yeni bölümünde eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı aralarından bir kişiyi ilk eleme adayı olarak seçti. Peki Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Yarışmalar, tartışmalar, çeşitli eğlenceli ve duygusal ödüller ile her geçen gün yarışmacıları zorlayan Survivor’da bu akşam haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Eleme konseyine çıkan takım dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı oldu. Peki bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da haftanın ilk eleme adayı.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımı yarışmacıları tek tek oy kullanarak aralarından bir kişiyi ilk eleme adayı olarak belirledi. Bu isim en fazla oyu alan yarışmacı Aşkım Burçe Tunay oldu.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI

Acun Ilıcalı eleme konseyi sırasında 3. haftanın en iyi performans sıralamasını açıkladı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Erkeklerde: Yasin Obuz – 7 puan

Kadınlarda: Evrim Keklik – 21 puan (10 oyun üst üste kazandı)

ÜNLÜLER TAKIMI

Erkeklerde: Mert Öcal – 17 puan

Kadınlarda: Elif Yıldırım – 7 puan