İşte tarihte en çok bonservis ödenen yıldızlar! Zirvede sürpriz isim…

Futbolda son dönemin en çok konuşulan gündemlerinden birisi de transfer rakamları… Futbolseverlerin yolunu dört gözle beklediği, gerçekleşecek takviyeler ve kadro değişimleri için sabırsızlandığı transfer dönemi yaklaşırken biz de futbol tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncularını listeledik.
ZLATAN İBRAHİMOVİC
Nam-ı Diğer ‘Bay Ego’… Jeneriklik golleri kadar saha dışı açıklamalarıyla da gündem olan İsveçli forvet 169.1 milyon Euro’yla zirveye giriş yaptı. 41 yaşında Milan’da hâlâ en üst seviyede futbol oynamaya devam eden tecrübeli oyuncunun transfer geçmişi: Malmö FF > Ajax 7,80 milyon € Ajax > Juventus 16 milyon € Juventus > İnter 24,80 milyon € İnter > Barcelona 69,50 milyon € Barcelona > Milan 6 milyon € (Kiralık) Barcelona > Milan 24 milyon € Milan > PSG 21 milyon €.
OUSMANE DEMBELE
Barcelona’ya çok büyük umutlarla geldi, inişli-çıkışlı performanslar sergiledi fakat bir türlü tam olarak bekleneni veremedi. Sakatlıklarla da çok sık boğuşan Fransız futbolcu için 175 milyon Euro ödendi. İşte yıldız oyuncunun bonservis geçmişi: Rennais > Borussia Dortmund 35 milyon € Borussia Dortmund > Barcelona 140 milyon €.
ANGEL Dİ MARİA
Arjantin futbolunun en yetenekli isimlerinden biri… Henüz 19’unda Benfica kaptı, ardından dev takımları sıra sıra dolaştı. Şu anda İtalyan devi Juventus’ta görev yapan 35 yaşındaki futbolcu oynadığı futbolla hep izleyenleri kendine hayran bıraktı. İşte deneyimli futbolcu için ödenen transfer bedelleri: CA Rosario > Benfica 8 milyon € Benfica > Real Madrid 33 milyon € Real Madrid > Manchester United 75 milyon € Manchester United – PSG 63 milyon €.
KYLİAN MBAPPE
O; Fransızlar’ın dünya futboluna armağanı, o Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan sonra gelecek 20 yıla damga vurması beklenilen isim. PSG 2017’de bu durumun farkına vardı, henüz 18 yaşında küçücük bir çocukken Mbappe’ye tam 180 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
ANTOİNE GRİEZMANN
Fransa’da doğdu, İspanya’da yetişti, İspanyollar’ın, Fransız süperkahramanı oldu. Atletico’daki harika oyunu onu Barcelona’ya götürdü fakat Katalan devinde yapamayınca yeniden Madrid’e döndü. Başarılı futbolcu için de tam 180 milyon Euro kasadan çıktı. İşte o transfer rakamları: Sociedad > Atletico Madrid 30 milyon € Atletico Madrid > Barcelona 120 milyon € Barcelona > Atletico Madrid 10 milyon € (Kiralık) Barcelona > Atletico Madrid 20 milyon €.
PHİLİPPE COUTİNHO
Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih… Devlerin formasını giyen Brezilyalı yıldızın da elbet bir değeri vardı. ‘Prime’ olarak adlandırılan en formda döneminden çok düşen Sambacı sezon başında Aston Villa’ya gitti. Bu transferle birlikte kendisi için 180.3 milyon Euro ödenen 30 yaşındaki oyuncu listeye 5. sıradan girdi. İşte Cou’nun transfer geçmişi: Vasco U17 > İnter 3.80 milyon € İnter > Liverpool 13 milyon € Liverpool > Barcelona 135 milyon € Barcelona > Bayern 8.50 milyon € (Kiralık) Barcelona > Aston Villa 20 milyon €.
ALVARO MORATA
Kimileri çok beğendi, kimileri yerin dibine vurdu ancak golleri sıraladığı dönemlerde dahi herkesten geçer not alamadı. Son olarak Atletico Madrid’in gol yükünü çeken İspanyol forvet için de 189 milyon Euro kasadan çıktı. İşte Morata için ödenen bonservisler: Real Madrid > Juventus 20 milyon € Juventus > Real Madrid 30 milyon € Real Madrid > Chelsea 66 milyon € Chelsea > Atletico Madrid 18 milyon € (Kiralık) Chelsea > Atletico Madrid 35 milyon € Atletico Madrid > Juventus 20 milyon €.
CRİSTİANO RONALDO
Attığı goller, yaptığı asistler ve kazandığı başarılrla dünya futbol tarihine adını yazdıran CR7 için de dev rakamlar ödendi. Son olarak Suudi ekibi Al Nassr’a yıllık 200 milyon Euro gibi astronomik bir rakama imza atan Portekizli süperstar için toplamda 247 milyon Euro bonservis verildi. İşte Ronaldo’nun kariyer geçmişi: Sporting Lizbon > Manchester United 19 milyon € Manchester United > Real Madrid 94 milyon Euro Real Madrid > Juventus 117 milyon € Juventus > Manchester United 17 milyon €.
NEYMAR
Futbolun yaramaz çocuklarından olan Sambacı sahada hiçbir zaman Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yu geçemedi fakat yetenekleri ve imajıyla bonservis konusunda devleri geride bıraktı. 2017’de 222 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle ‘Futbol tarihinin en pahalı oyuncusu’ unvanını kazanan 31 yaşındaki kanat için toplamda 310 milyon Euro ödendi. O bonservisler: Santos > Barcelona 88 milyon € Barcelona > PSG 222 milyon €.
ROMELU LUKAKU
Listenin zirvesindeki sürpriz isim… Muhtemelen birçok kişi Belçikalı golcünün tarihte en çok bonservis ödenen oyuncu olduğunu düşünmemişti. İşte o süreç: Anderlecht > Chelsea 15 milyon € Chelsea > Everton 3,5 milyon € (Kiralık) Chelsea > Everton 35,36 milyon € Everton > Manchester United 84,70 milyon € Manchester United > Inter 74 milyon € Inter > Chelsea 113 milyon € Chelsea > Inter 7,8 milyon € (Kiralık).