İşte tarihte en çok bonservis ödenen yıldızlar! Zirvede sürpriz isim…

ZLATAN İBRAHİMOVİC

Nam-ı Diğer ‘Bay Ego’… Jeneriklik golleri kadar saha dışı açıklamalarıyla da gündem olan İsveçli forvet 169.1 milyon Euro’yla zirveye giriş yaptı. 41 yaşında Milan’da hâlâ en üst seviyede futbol oynamaya devam eden tecrübeli oyuncunun transfer geçmişi: Malmö FF > Ajax 7,80 milyon € Ajax > Juventus 16 milyon € Juventus > İnter 24,80 milyon € İnter > Barcelona 69,50 milyon € Barcelona > Milan 6 milyon € (Kiralık) Barcelona > Milan 24 milyon € Milan > PSG 21 milyon €.