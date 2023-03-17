İşte Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın yol haritası

5 yıllık süreçte Ahmet Ağaoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşı olan fakat şampiyonluğun ardından fikir ayrılıkları yaşayan Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart’ta gerçekleşecek olağanüstü seçime tek listeyle girmeye hazırlanıyor. Yönetim kadrosunu büyük oranda netleştiren Doğan’ı sıkıntılı bir süreç bekliyor.

5.5 milyon Euro bütçe açılacak

Karadeniz ekibinde sezon sonu 5 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Marek Hamsik’in yanı sıra kiralık kontratı bulunan Lazar Markovic, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kulüplerine dönecek. Hamsik, bu sezon 2.2 milyon Euro kazanırken, Gbamin 1.5 milyon Euro, Yusuf 25 milyon TL, Naci 7.5 milyon TL ve Markovic yarım dönem için 260 bin Euro alıyor. Bu oyuncuları vedası sonrası maaş bütçesinde 5.5 milyon Euro’luk rahatlama sağlanacak.

16 milyon Euro ödenmesi gerekiyor

Öyle ki 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 16 milyon Euro var. Bu rakamın içinde maaşlar, oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri var. Doğan, öncelikle bu ödemeleri yapıp, borçsuzluk kağıdı alacak. Acil ödemenin yarısından fazlasını bulan asbaşkan, kalan miktar için ekibiyle kaynak arayışında. Başkanlık sonrası ilk etapta stat sponsorluğu konusunu çözmeyi hedefleyen Doğan, yeni hoca konusunda aceleci davranmıyor. Ancak yerli bir teknik adama takımı emanet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrılıklar ve satışlar…

Sezon sonunda ise takımı ciddi bir değişim bekliyor. Maaş maliyetini düşürmek adına pek çok isimle yollar ayrılacak. Bonservis getirebilecek futbolculardan da bazıları satılacak. Ertuğrul Doğan, farklı sponsorluklarla kulübe gelir getirmek adına ekstra mesai harcayacak.

Acil ödeme!

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün ekonomik tablosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ören, “Şu anda durum vahim. Trabzonspor ya küllerinden doğacak yada tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. Popülist yaklaşımlardan uzaklaşıp özümüze dönmek şarttır” dedi.31Ocak itibari ile borcun net 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu belirten Ören, “Trabzonspor’un31 Mayıs’a kadar ödemesi gereken rakam31 milyon Euro. Bunun 16 milyon Euro’luk kısmı, acil şekilde31 Mart’a kadar yapılmalı” dedi.