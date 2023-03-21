İşte Trabzonspor’da teknik direktörün açıklanacağı tarih!

25-26 Mart’taki olağanüstü kongreye kadar takımı Orhan Ak çalıştıracak. Sonrasındaki süreçte de genç hocanın devam edeceği ciddi şekilde kulislerde konuşulurken, taraftarların büyük bir bölümü bu tercihi eleştiriyor.

Camia, Tekke’yi istiyor

Trabzonspor’da en çok yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, taraftar anketlerinde Fatih Tekke ismi açık ara önde gidiyor. Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 40 milyon Euro’luk maaş maliyetini 25 milyon Euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor’da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor. Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşıyor.

3 farklı aday daha var

Trabzonspor’un efsane oyuncusunun İstanbulspor’da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen çıktığı son 3 maçı kazanarak ateş hattından kurtulma yolunda dev bir adım attı. Trabzonspor’la adı geçen diğer yerli hocalar; Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Çağdaş Atan…

Avcı destekliyor

Camianın reaksiyonu nedeniyle yeni seçilecek başkan Ertuğrul Doğan’ın, seçimde yapacağı konuşmada teknik direktör konusunu açıklaması bekleniyor. Daha önce pek çok takımdan teknik adamlık teklifleri alan fakat Abdullah Avcı’nın bırakmadığı Orhan Ak’ın, Trabzonspor’u çalıştırma konusunda oldukça istekli olduğu öğrenilirken, Avcı’nın da bu yönde kendisine destek verdiği biliniyor.