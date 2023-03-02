İşte Trabzonspor’un çıkış planı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Bordo-mavililer bugün yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

‘Artık kayıp istemiyorum’

Basel yenilgisiyle Konferans Ligi’nden elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, ligde toparlanmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer, cumartesi günü Akyazı’da Ümraniyespor’u konuk edecek. Bordo-Mavililer, 12 Mart’ta ise Adana Demirspor’u evinde ağırlayacak. Abdullah Avcı, iç sahadaki müthiş performanslarını devam ettirip, 2’de 2 yapmak istiyor. Oyuncularıyla dünkü antrenmanda bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca, “Önce Ümraniye ardından Adana Demir’i mutlaka yenmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum. Seri galibiyetler bizi farklı noktaya taşır. Maksimum puanı toplayıp, ilk 2 potasında yer almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kupa maçı da var

Fırtına, bu iki maçın ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşacağı için o haftayı BAY geçecek. Devamında ise milli takım arası var. Dolayısıyla Karadeniz ekibi, bu ay boyunca ligde sadece 2 maça çıkacak. Türkiye Kupası’nda ise Ankaragücü ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor’un, bu müsakabayı hangi tarihte oynayacağı henüz açıklanmadı.