İşte Trabzonspor’un yeni teknik direktör adayı!

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi. Derelioğlu’nun, çift kalede zaman zaman oyunu durdurarak, futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Bu kez ilgi daha yüksek

Beklentilerin bir hayli altında kalan ve son olarak sahasında Kayserispor’a 4-3 ardından deplasmanda da Kasımpaşa’ya 2-0 kaybeden son şampiyon Trabzonspor’da seyircinin maçlara ilgisi bir hayli azalmıştı. 41 bin kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Kayseri sınavını, sadece 9.676 kişi izlemişti. Alınan bilgiye göre Beşiktaş mücadelesine ilginin daha fazla olması ve tribünlerde 25 binin üzerinde taraftarın yer alması bekleniyor.

Bakasetas siftah peşinde

Bordo-Mavili forma altında üç büyüklerekarşı sadece Beşiktaş’ın filelerini havalandıramayan Anastasios Bakasetas, pazar günkü mücadelede takımının en büyük kozlarından biri olacak. Süper Lig’de 7 gol atan Trezeguet’in ardından 6 golle takımın en skorer oyuncusu olan Bakasetas, 83 gündür ligde gol atamıyor. Bu kulvarda son golünü, 22 Ocak 2023’te İstanbulspor’u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede kaydeden Yunan yıldız, Trabzonspor forması altında şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray’ı hiç boş geçmedi. Türkiye kariyerinde Alanyaspor’la Beşiktaş’a karşı 2 gol atan yıldız futbolcu, bu kez Karadeniz ekibiyle Kartal’a gol atarak, 3 sezonluk hasretine son vermek istiyor.

Visca ve Abdülkadir yok

Karadeniz ekibinde, Beşiktaş ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın, sakatlıkları sebebiyle pazar günkü mücadelede oynamalarının zor gözüktüğü ifade edildi. Kulübün internet sitesinden özetle, “Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür’ün sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca’nın da sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Tedavileri süren oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir” denildi.

Maxi Gomez’in talipleri var

Sezon başında Valencia’dan transfer edilen Maxi Gomez’e, ABD futbol ligi MLS’ten talipler olduğu öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun, MLS’ten bazı takımlarla görüşme halinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Süper Lig’de çıktığı 20 maçta 5 kez ağları havalandıran ve 3 de asist yapan Gomez’in, Trabzonspor’la sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Ancak 26 yaşındaki forvetle, 3 milyon Euro civarında bir bonservis getirmesi halinde yolların ayrılabileceği bildirildi.

Trabzonspor’da Pirlo sesleri

Trabzonspor’da teknik direktörlük arayışları devam ediyor… Şu ana kadar en ciddi adaylardan biri Sergen Yalçın olmuştu. Fakat Yalçın, yapılan görüşmelerde şu anda takım çalıştırmak istemediğini belirtti. Bu süreçte Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler de gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde ibre Slaven Bilic’e dönmüştü. İngiltere’de son olarak Watford’u çalıştıran Hırvat teknik adam ile yapılan görüşmelerde arada bazı pürüzler çıktığı öğrenildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Bordo-Mavililer’in de bu doğrultuda hemen diğer adaylara yöneldiği ve Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçtiği bildirildi. İtalyan teknik adam ile yapılan görüşmelerin menajeri aracılığıyla başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. 43 yaşındaki çalıştırıcının ilk etapta Fırtına’ya olumlu baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Pirlo’nun, Karagümrük’le olan kontratı ise sezon sonunda bitiyor.

Çağdaş Atan’a mesaj yağmuru

Süper Lig’de bu sezon çok iyi bir performans gösteren Kayserispor’un bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinin başında gelen teknik direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor taraftarları tarafından sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tutuluyor. Bordo-Mavili futbolseverlerin bir kısmı, Atan’ı takımın başında görmeyi çok istiyor ve bu doğrultuda da deneyimli çalıştırıcının sosyal medya hesaplarından, Trabzon’a gelmesi yönünde kendisine mesaj gönderiyorlar.