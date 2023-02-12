İşte Türkiye Futbol Federasyonu’nun yol haritası

Asrın felaketi sonrası futbol dünyasıyla ilgili tarihi kararlar almak zorunda kalan Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor’dan sonra Gaziantep Futbol Kulübü’nün de ligden çekilme talebine olumlu yanıt verdi. Ligin bundan sonraki sürecine ilişkin kararlar alan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, resmi duyurular için son çalışmalarını yapıyor.

MEVCUT PUAN DURUMU GEÇERLİ

Yönetimde alınan kararlar şöyle; Hatayspor ve Gaziantep 6 Şubat’tan sonraki tüm lig maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak. İki kulüp herhangi bir şart olmaksızın 2023/2024 sezonunda Süper Lig’de yer alabilecek. Geçmişe dönük herhangi bir puan revizesi ise olmayacak. Hatay ve Antep’in oynadığı tüm maçlar mevcut skorlarıyla tescil edilecek.

YABANCILAR İÇİN AYRICALIK

Süper Lig kulüpleri, Hatay ve Antep’ten yabancı oyuncu transfer ederse bu sezona özel ek yabancı kontenjanı kazanacak. Bu senaryoda ilgili kulübe ilk 11’de 9 yabancı 2 yerli oyuncu bulundurma imkanı verilecek. Geniş kadrolarda ise 14+3 yerine 16+3 yabancı bulundurma serbestliği tanınacak.

KUPADA SİVASSPOR YARI FİNALDE

Bir başka özel karar da Türkiye Kupası ile ilgili. Çeyrek finalde Hatayspor’la eşleşen Sivasspor, 3-0 hükmen galip sayılacak ve yarı finale yükselecek. Hatayspor’un önümüzdeki sezon bu yılki sıralama gözetilmeksizin çeyrek finalden itibaren kupaya dahil edilmesi planlanıyor.