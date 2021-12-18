İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 9 il

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından, 4-10 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı ve vaka sayısı en çok artan 9 ilin listesini paylaştı.

Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, “4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.” ifadelerini kullandı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara’da 158,76; İstanbul’da 245,7; İzmir’de 68,4 oldu. Vaka yoğunluğu en çok olan il ise 467,74 ile Kırklareli…

4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 kent ise şöyle: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.

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