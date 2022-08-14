İşte vatandaşın geldiği durum: Bunu Erdoğan’a gönderin, ülkenin hali bu!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de sabahın erken saatinde ziyaret ettiği ikinci el pazarında vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşın mutfağındaki bardağını satar hale geldiğini belirten Arık, “İşte oy vereler sabahın 7’sinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor” diye konuştu. CHP’li Arık’a dert yanan bir vatandaş ise, “Bunu Erdoğan’a gönderin. Burası Kayseri… Vatandaşın hali bu” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

Artan yoksulluk vatandaşları farklı arayışlara sürüklüyor. Bu arayışlardan biri de ikinci el pazarı, bir diğer ifadesi ile bit pazarı…CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu Kayseri’nin Eskişehir Bağları bölgesinde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

“VATANDAŞ MUTFAKTAKİ BARDAĞINI BİLE SATIYOR”

Vatandaşların kimseye görünmemek için sabahın erken saatinde ikinci el pazarına gittiğine dikkat çeken CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Burası Eskişehir Bağları… AKP‘nin en çok oy aldığı, Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı yer… Bugün pazar ve saat sabahın 7’si… Burada vatandaşlarımız ikinci el ayakkabı, ikinci el giysi ve ikinci el mutfak eşyası alıyor. Vatandaş mutfaktaki bardağını, tavasını bile satıyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaş mutfağındaki bardağını, tavasını bile satıyor. İşte oy vereler sabahın 7’sinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor” diye konuştu.

“VATANDAŞIN HALİ İÇLER ACISI”

İktidarın vatandaşın halini görmediğini ifade eden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise “Vatandaşın hali içler açısı… Halkın iktidarında vatandaşlarımız hak ettiği değeri görecek, hak ettiği şekilde yaşayacak” diye konuştu.

CHP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu ise sosyal devletin vatandaşın yanında olması gerektiğini vurguladı.

“BUNU ERDOĞAN’A GÖNDERİN”

2. el eşya pazarında CHP’lilere dert yanan bir vatandaş ise “Bunu Erdoğan’a gönderin. Burası Kayseri… Vatandaşın hali bu, ülkenin hali bu!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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