İşte yeni Beşiktaş! Sorunlar çözüldü, sıra başarılı sonuçlarda…

Beşiktaş, ara transferde oldukça hareketli bir dönem geçirmişti. Yönetim; Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim hamleleriyle 5 ismi renklerine bağlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in planlaması doğrultusunda yapılan operasyon sonrasında bu 5 ismin de bundan sonraki süreçte ilk 11’de yer alması bekleniyor. Fas formasıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü sergilese de Güneş’in beklentilerinin altında kalan Romain Saiss, artık Omar Colley’in yedeği olacak. Saiss’ın da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Savunmada ek olarak Valentin Rosier’in istikrarsız görüntüsünden memnun olmayan teknik ekip, Onur Bulut hamlesiyle bu bölgedeki sorunu da çözdü.

ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN!

Josef de Souza’yla yolların ayrılması sonrasında orta sahada bloklar arası bağlantı görevi, artık Amir Hadziahmetovic’e emanet olacak. Sürpriz bir şekilde Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst’un yerine takıma kazandırılan Vincent Aboubakar da şimdiden Hollandalı santrforu unutturdu. Bu 4 ismi önceki günkü Ankaragücü karşısında ilk 11’de görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının performanslarından memnun kaldı. Başarılı hoca, savunma ve hücum hattında eksiklerin kapatıldığına inanıyor ve gün geçtikte futbolcuların da gelişimiyle daha başarılı sonuçlar alabileceklerine inanıyor.

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“YILLARDIR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSEDİYORUM”

Güneş, ilerleyen maçlarda, Gaziantep’ten kiralanan Alexandru Maxim’i de denkleme dahil edecek. Sezon başında kiralık olarak takıma kazandırılan Dele Alli’nin performansından memnun olmayan Şenol hoca, 10 numarada formayı Maxim’e emanet edecek. Kara Kartal’a transferi sonrasında ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Onur Bulut, takımdaki ilk izlenimini şu sözlerle anlatmıştı: “Benim adıma güzel bir maç oldu. Arkadaşlarım bana çok destek oldu. Dört haftadır buradayım. Yıllardır buradaymış gibi hissediyorum. İlk maçımda iyi bir performans sergilemeye çalıştım. Üç buçuk sene önce Almanya’dan Türkiye’ye gelmiş, ilk büyük maçımı Beşiktaş’a karşı oynamıştım ve atmosferden çok etkilenmiştim. Burada oynamak istiyordum. Taraftarlarımızın bana destek olmasından mutluluk duydum. İnşallah iyi bir şekilde devam ederiz.”

ABOUBAKAR ÇIKIŞA GEÇTİ

Kara Kartal’ın yıldız santrforu Vincent Aboubakar, önceki gün Ankaragücü’yle oynanan karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Başarılı oyuncu, attığı golle Siyah-Beyazlılar’a zaferi getiren isim oldu. Maçın ardından, “Kötü gidişatı durdurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi odaklanma ve maçları kazanma zamanı” diyen Kamerunlu forvet, takım çalışmalarında da hız kesmiyor. Attığı gollerle dikkat çeken Abou, teknik direktör Şenol Güneş’e güven veriyor.

PARLAYAN YILDIZ SALİH UÇAN

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup edip, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Siyah-Beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Uçan da gösterdiği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Salih Uçan, Aboubakar’ın attığı golde deasisti yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Salih’in bu çıkışı, teknik ekibi de memnun etti.

MERT GÜNOK MİLLİ TAKIM’A

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı eldiveni Mert Günok, Ankaragücü karşısında da etkili form grafiğini sürdürmüştü. Deneyimli kaleci, Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında Kara Kartal’da ilk 11’e geçmesi sonrasında A Milli Takım’a da geri dönüyor. Tecrübeli kalecinin, A Milli Takım’ın geniş kadrosuna dahil edildiği ifade edildi.

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TAYYİP TALHA GÜVEN VERİYOR

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, savunmadaki yeni partneri Omar Colley’le önceki gün Ankaragücü karşısında ilk kez birlikte forma giydi. Tecrübeli futbolcuyla birlikte ilk maçında iyi bir uyum yakalayan Talha, savunma hattına ek olarak hücum hattındaki etkinliğiyle de dikkat çekmişti.