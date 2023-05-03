İŞTE YENİ TEKNİK DİREKTÖR! A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’na Ermenistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, 2. maçında favori Hırvatistan’la karşılaştı. Bursa’da Modric önderliğindeki rakibine 2-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, liderliği kaptırdı. Ay Yıldızlılar’da Haziran ayında oynanacak Letonya ve Galler maçları öncesi sürpriz bir karar alındı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI
Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası Eylül 2021’de A Milli Takım’ın başına geçen Stefan Kuntz’a veda ediliyor. Ay Yıldızlılar’ın yeni hocası son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı oluyor. Avcı ile prensipte anlaşan TFF’nin kısa süre içerisinde tecrübeli teknik adamı resmen duyurması bekleniyor.
Safacan Konuksever / FANATİK ÖZEL