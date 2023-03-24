İşte yeni Trabzonspor!

Ertuğrul Doğan

1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu Ertuğrul Doğan, evli ve 2 çocuk babası. Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan Doğan, son 5 yıllık süreçte Ahmet Ağaoğlu’nun yönetiminde ikinci adamdı. Kulübe yaptığı finansal destekle ön plana çıkmıştı.

Zeyyat Kafkas

56 yaşındaki Kafkas, daha önce bir çok kez Trabzonspor’da yöneticilik görevini yürüttü. Pek çok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını yapan Zeyyat Kafkas, mevcut yönetimde başkan yardımcısıydı.

Sami Karaman

Mühendislik, inşaat ve hafriyat sektörlerinde olan 48 yaşındaki Sami Karaman, Hekimoğlu Trabzon FK’da yönetimde yer aldıktan sonra Ahmet Ağaoğlu tarafından bir önceki seçimde Trabzonspor yönetim kurulu üyesi yapılmıştı.

Faruk Hacıhaliloğlu

1975 Trabzon/Of doğumlu olan Faruk Hacıhaliloğlu, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Hacıhaliloğlu, bir önceki genel kurulda Ahmet Ağaoğlu tarafından yönetime alınmıştı.

Ali Haydar Gedikli

Yıllardır inşaat sektöründe bulunan Ali Haydar Gedikli, 1962 doğumlu. TTSO meclis üyeliği ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü’nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gedikli, üniversite mezunu, evli ve 2 çocuk babası.

Nevzat Kaya

Muşlu iş insanı Kaya, tekstil alanında 12 yıl çalıştıktan sonra 2004’te Yeniköy Motors’u kurdu. Dev otomobil markalarının Türkiye distürbitörlüğünü yapan Nevzat Kaya’nın Trabzonspor’da yöneticilik geçmişi var. Aynı zamanda 3.Lig ekibi Muşspor’un başkanıdır.

Coşkun Öztürk

Hollanda ve Türkiye’de daha önce amatör futbol kulübü başkanlığı yapan Coşkun Öztürk, yapı denetim ve inşaat alanlarında faaliyet göstermekte. Flemenkçe bilen Öztürk, Trabzonspor’da mevcut yönetimde de yer alıyordu.

Ahmet Beşir

Doç. Dr. Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapıyor. Beşir, Ahmet Ağaoğlu’nun görev yaptığı dönemde Trabzonspor’da sağlık kurulunda bulunuyordu.

Yahya Karahasan

Trabzonlu iş insanı Yahya Karahasan, Bordo-Mavili kulüpte daha önce yönetim kurulu üyesiydi. İngiltere’de yaşayan ve armatörlük yapan Karahasan, önemli şirketlerde üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.

Kemal Ertürk

Yönetimin en genç ismi, 1986 doğumlu avukat Kemal Ertürk. Trabzon’da daha önce farklı kulüplerde yöneticilik görevini yürüten ve disiplin kurullarında da yer alan Ertürk, evli ve 2 çocuk babası.

Serkan Kılıç

Daha önce pek çok kulüpte başkanlık ve yöneticilik yapan Serkan Kılıç, Türkiye Atçılık Federasyonu’nda da asbaşkanlık görevinde bulundu. Trabzonlu iş insanı, savunma sanayi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Birhan Emre Yazıcı

2006 yılında NKY Mimarlık ve Mühendislik firmasında CEO olan Birhan Emre Yazıcı, şirketini dünyanın en iyilerinin bulunduğu ENR listesinde ilk 100’e soktu. İyi derecede İngilizce bilen Yazıcı, 1981 Trabzon doğumlu.

Derviş Köz

Trabzon Ortahisar’da ilçe belediye meclis üyesi olan 1965 doğumlu Derviş Köz, yıllardır inşaat sektöründe çalışıyor. Köz, Trabzon’da daha önce pek çok kulüpte yöneticilik yaptı.

İbrahim Şahinkaya

1979 doğumlu Şahinkaya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli şirketlerde yöneticilik yaptı. 2018’de Türkiye’ye dönen İbrahim Şahinkaya, İstanbul’da yaşamakta ve pek çok farklı sektörde iş hayatını sürdürmekte.

Taner Saral

İnşaat, petrol, denizcilik, eğlence ve konaklama gibi alanlarda faaliyet gösteren Taner Saral, daha önce Ofspor’un yönetiminde görev yaptı. 1974 doğumlu Saral, evli ve iki çocuk babasıdır.