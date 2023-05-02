İşte yıkımın tablosu

CEM YILDIRIM/ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Eğitimden sağlığa, yargıdan toplumsal yaşamın tümüne kadar hemen her alanda, Erdoğan sayesinde yıkım yaşadık” dedi. Başevirgen gelinen tablonun verilerini şöyle paylaştı.

SOFRA EKSİLDİ

2018 yılında bir asgari ücret ile 5 bin 343 adet yumurta alınırken, 2023 yılında bir asgari ücretle yalnızca 2 bin 835 yumurta alınabiliyor. 2018’de asgari ücretli 53 kilo kıyma alırken 2023’de 34 kilo kıyma alabiliyor. Asgari ücret, 2018’de 493 litre süt almaya yeterken 2023’te asgari ücretle alınabilecek süt 354 litreye düştü.

DÖVİZ VURDU

2018 Haziran’da 4,8 TL olan dolar kuru 5 Nisan 2023 itibarıyla 19,26 TL’ye, 2018 Haziran’da 5,5 TL olan avro ise 20,98 TL’ye yükseldi.

ENFLASYON

Başkanlık rejimi öncesi, Haziran 2022’de enflasyon yıllık yüzde 15,39 ve gıda enflasyonu ise yüzde 18,89’du. Seçim sonrası artmaya başlayan fiyatlar, ekonomik kriz ve 2021 sonunda başlayan döviz krizi sonrasında TÜFE 2023 Mart’ta yıllık yüzde 50,5 ve gıda enflasyonu yüzde 67,8 oldu.

AÇLIK VE YOKSULLUK

2018 Mayıs’ta açlık sınırı 1686 TL ve yoksulluk sınırı ise 5 bin 833 TL’ydi. Açlık sınırının asgari ücrete oranı yüzde 95,1, yoksulluk sınırının asgari ücrete oranı ise yüzde 28,8’di. 2022 Mayıs’ta açlık sınırı 5 bin 557 TL ve yoksulluk sınırı ise 19 bin 220 TL oldu. 2022 Mayıs’ta açlık sınırının asgari ücrete oranı yüzde 72,9’a ve yoksulluk sınırına oranı yüzde 22,1’e düştü.

GIDA FİYATLARI

Küresel gıda fiyatları 12 aydır aralıksız gerilerken Türkiye’de ise 32 aydır aralıksız yükseldi. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, küresel gıda fiyat endeksi Şubat ayına göre yüzde 2,1 düşerek ortalama 126,9 puan olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre, martta gıda fiyatları aylık bazda yüzde 3,84 artarken yıllık bazda artış yüzde 67,89 ile ifade edildi.

EKONOMİ POLİTİKASI

İktidarın ekonomi politikası Türkiye’deki yoksulluğu içinden çıkılamaz hale getirdi. Ekonomik kriz altında ezilen 4 milyon 419 bin 286 hane 2022 yılında sosyal yardımdan yararlandı. Öz ailesinin bakımını sağlayamadığı 157 bin 248 çocuğa ise sosyal ve ekonomik destek verildi.

İŞSİZLİK

AKP’li yıllarda işsizlik de kronik hale geldi. 1988-2002 arasında işsizlik oranı ortalaması yüzde 8 olarak hesaplanırken 2002-2018 döneminde bu oran yüzde 10,7’ye yükseldi. TÜİK’e göre ise Ocak 2023’te işsizlik oranı yüzde 10,3 oldu. Türkiye’de 15-24 yaş grubunda bulunan ve ne işte ne de eğitimde olan gençlerin sayısı 3 milyonu aştı.

ADALETSİZLİK

Hukuksuz yargılamalar ile suçsuz insanlar cezaevlerine tıkıldı. Her yıl on binlerce kişi, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu kapsayan TCK 299-301’inci maddeleri uyarınca 2022’de 25 bin 513 dosya açıldı.

PARAN KADAR SAĞLIK

2002’de iktidara gelen AKP’nin uygulamaları yurttaşları, “Paran kadar sağlık” anlayışı ile karşı karşıya bıraktı. Hastalar müşteri, hastaneler kar eden işletmeler olarak tanımlandı. İktidarın, otel konforunda diye övündüğü şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesinde karadelik haline geldi. 13 şehir hastanesi için 2017-2022 döneminde kamunun kasasından 40 milyar TL’ye yakın para ödendi. Çağ atlayan sağlık sistemi müteahhit sistemi oldu.