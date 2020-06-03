İşte Zekeriya Öz’ü saklayan mobilyacı

SÖZCÜ firari, kumpasçı, FETÖ’cü eski savcı Öz’ün, Almanya Speyer kentinde örgütün kanatları altında lüks içinde, villada hayat yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

Öz’ün Speyer’de kaldığı villanın, Türkiye’de askeri pilotluktan atılan ve 2007’de Almanya’ya giden, İstikbal Mobilya temsilciliğini alan F.D.’ye ait olduğu iddia edildi. İddiayı F.D.’yi ve ailesini tanıyan Mannheim’daki iş insanları ortaya attı.

Her yerde mağazası var

Aynı kişiler, “Öz ve F.D. yaklaşık 5 yıldır birlikteler. Speyer’deki ev de, bu FETÖ’cü ailenin damadı olan F.D’nin” dediler… F.D.‘nin, Mannheim Kenti’nde tanınmış kayınpederi ve bacanağı ise, üç yıl önce Türkiye’ye tatile gittiklerinde FETÖ’cülükten gözaltına alınmış, pasaportlarına el konulmuştu. Türkiye, bu ailenin FETÖ bağlantısının her noktasıyla biliyor.

Çeşitli yerlerde yatırımlar yapan, Ludwigshafen’daki İstikbal Mobilya’nın dışında, başka kentte de şubeler açan F.D., Mannheim’in meydanındaki bir çok işyerinin sahibi olan kayınpederi sayesinde epey bir gayrimenkul de edindi. Mobilya firmasının, Almanya’da FETÖ’cü olarak bilinen çevrelere halen ürün gönderdiği ve temsilcilik için onay verdiği belirtildi…