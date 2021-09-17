İstediği şarkı çalınmayınca gazino sahibine 6 el ateş etti

Denizli’de önceki gece gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan ve hesabın fazla geldiğini öne süren Nuri G., işletme sahibinin içinde bulunduğu araca 6 el ateş etti. Firari sanık kaldığı apartta gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selami AYDIN

Olay önceki gece Pamukkale ilçesinde bir gazino çıkışında yaşandı. Dolandırıcılık, adam yaralama ve sahtecilik suçlarından 15 suç kaydı bulunan 43 yaşındaki Nuri G. eğlenmek üzere bir gazinoya gitti.

Burada istediği şarkının çalınmadığını ve hesabın fazla geldiğini öne süren Nuri G. mekan çıkışında kendi aracına binerek gazinonun otoparkında bir süre görevliler ile tartıştı. O sırada işletme sahibinin aracı içinde uyuduğunu fark eden Nuri G. silahına sarılarak 6 el araca doğru ateş etti.

Daha sonra geldiği araç ile hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kaldığı aparta yapılan operasyonla yakalandı.

Nuri G.’nin saklandığı evde olayda kullandığı tabanca ile 99 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

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