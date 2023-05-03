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3 Mayıs 2023
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İstek şarkı cinayeti kameralara yansımış

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kadıköy’de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz’ın öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kadıköy’de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayışdağı Merkez Camii’ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi.

Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Alaturka Online
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