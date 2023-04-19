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19 Nisan 2023
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İşten çıkarılan fabrika işçileri eylemde

Alaturka Online
Alaturka Online

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir terlik fabrikasında çalışan 70 işçi, iddiaya göre Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’na (TEKSİF) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sendikal faaliyetlerinin engellendiğini iddia eden işçiler ve sendika yetkilileri fabrika önünde eylem yaptı.

Eyleme TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik ile sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçiler katıldı. ‘Patron saygı duyacak’, ‘Atılan işçiler geri alınsın yazılı dövizler taşıyan grup, sloganlarla fabrika yöneticilerini protesto etti.

Eylem sırasında malzeme getiren nakliyecilerin, fabrikanın giriş kapısında dakikalarca bekletilmesi gerginlik yarattı. Eyleme katılan gruptan bazı kişilerle nakliye araçlarının sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

“SENDİİKALAŞMANIN ÖNÜNÜN KESİLMESİ İÇİN İİŞTEN ATILDILAR”

Protesto eyleminde konuşan TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, fabrikada kısa süre önce teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sendikal faaliyetin önünün kesilmesi için işçi arkadaşlarımız işten atıldı. Bu arkadaşlarımızın sadece suçu anayasal hak olan sendikaya üye olmalarıydı. Biz devam ettik, gün geçtikçe acımasız işverene karşı daha da birleştik. 4 aydan bu yana çok değerli emekçi kardeşlerimizle birlikte yetkimizi aldık ve işverenle iki kez görüştük. İşveren sendikayı maliyet geleceği için kabul etmedi. Sen 12 saat çalıştırdığın yerde insanlara asgari ücret veriyorsun. Öyle bir dünya yok” dedi. İşçiler, eylemin ardından dağıldı. (DHA)

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