İşten çıkarılan itfaiyeciler: Biz görevde olsaydık kadını kurtarırdık

Geçen cumartesi günü Mersin‘in Mezitli ilçesinde 13 katlı bir apartmanın sekizinci katındaki daireyi alevler sardı. Balkona çıkan Yasemin Özel, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin uzattığı merdiven kısa kaldı. Alevlerin her yeri sarmasıyla panikleyen Özel, balkon korkuluklarına çıktı.

DAYANAMAYIP KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Korkuluklarda asılı kalan genç kadın daha fazla dayanamayınca kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan 34 genç kadın feci şekilde can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin açığa alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ndeki işlerinden dört ay önce çıkarılan itfaiye erleri Cumali Kılıç ile Hamza Can Yetgin, Yasemin Özel’in ölümünde belediye yetkililerinin sorumlu olduğunu iddia etti. İki itfaiye eri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi‘ndeki deneyimli elemanların işten çıkarıldığını, yerlerine tecrübesiz personel alındığını savundu.

SEKİZİNCİ KATA 18 METRELİK MERDİVENLE ÇIKMIŞLAR

“Biz görevde olsaydık kadını kurtarırdık” diyen altı yıllık itfaiye eri Cumali Kılıç, şunları söyledi:

“Belediye yönetiminin değişmesi sonrası 5-6 yıllık deneyimli personel, ‘performans düşüklüğü’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. İtfaiye dairesinin altına dinamit yerleştirdiler. Ekipler oraya hazırlıksız gitmişler. Sekizinci kattaki yangına 18 metrelik merdivenle gitmişler. Bu çok büyük hata. 37 ve 54 metrelik merdivenlerin çıkması gerekiyordu. Branda açılmamış. Kadın kendini bırakmış. Yazık oldu. İhmal sonucu bir kadın öldü.”

İTFAİYEDE YETERLİ ELEMAN YOK

Beş yıllık itfaiye eri Hamza Can Yetgin de haksız yere işten çıkarıldığını belirterek, “Yerimize işi bilmeyen kişileri aldılar. Şu an yeterli eleman da yok itfaiyede. Bütün sorumluluk idari yönetimindir” dedi. (DHA)