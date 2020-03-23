İşten çıkarılanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, maaşını alamayanlar sozcu.com.tr’ye yazın sesinizi duyuralım

Corona virüsü sebebiyle büyük şirketler üretimi durdursa da evden çalışmaya geçse de bir süre daha alınan önlemlerle birlikte krizin etkilerine dayanabilecek gibi gözüküyor.

Fakat asıl sıkıntı küçük işletmelerde. İşletmelerini kapatan yanında 4-5 kişi çalıştıran küçük esnaf bir süre sonra çalışanı işten çıkarmak zorunda kalabilir veya halihazırda maaş vermeyi durdurdu.

Eğer siz de bu süreçte işsiz kaldıysanız, maaşınızı alamıyorsanız veya ücretsiz izne çıkarılmadıysanız sozcu.com.tr’ye yazın sesinizi duyuralım. (Şirket isimleri verilmeyecektir)

Yaşadıklarınızı [email protected] elektronik posta adresine yazabilirsiniz.

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