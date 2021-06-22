30 Haziran'da sona erecek yasağın süresi uzatılmadı, işsizlik artabilir… 22 Haziran 2021 FOX Ana Haber ekstra videoları yayında hemen izle! Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz: ''Toplumda salgın hala orta düzeyde yayılıyor…'' 22 Haziran 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online İşten çıkarma yasağı sona eriyor… 22 Haziran 2021 FOX Ana Haber