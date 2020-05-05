İşten çıkarmalara tepki gösteren Amazon yöneticisi istifa etti

E-ticaret devi Amazon‘un Web Hizmetleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tim Bray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında depo çalışanlarının çalışma şartlarını eleştiren kişilerin işten atılmasının ardından paylaştığı bir blog gönderisiyle istifa ettiğini duyurdu.

Webrazzi’den Tuğçe İçözü’nün haberine göre, Bray, ‘Bye Amazon’ başlıklı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Amazon’un Genel Müdür Yardımcısı olarak görevimi sürdürmek, tasvip etmediğim, hor gördüğüm eylemlere imza atmak anlamına geliyor. Bu nedenle istifa ettim. Bu konuda mağdur edilen kişiler soyut varlıklar değil, gerçek insanlardır. Size bu insanlardan bazılarının isimlerini belirteyim; Courtney Bowden, Gerald Bryson, Maren Costa, Emily Cunningham, Bashir Mohammed ve Chris Smalls.”

Bray, gönderisinin ilerleyen kısmında ırkçılık ve cinsiyetçilik imasında da bulunarak şunları söyledi:

“Eminim işten çıkarılan her bir kişinin beyaz olmayan ten rengine sahip olması, kadın olması veya her iki öğeyi birlikte bulundurması da bir rastlantıdır. Değil mi?”

Bray, blog yazısında web hizmetlerinde yüksek maaş alan çalışanlara kıyasla depo çalışanlarının kurum içinde çok daha az bir güce sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: