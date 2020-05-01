İSTİB Başkanı Kopuz, 1 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Barış ve huzur içinde nice emek ve dayanışma günlerine ulaşmamız dileğiyle tüm emekçi kardeşlerimizin ve milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Hem Türk milletinin gelenek ve göreneklerinde hem de İslam'da emeğin en önemli, en kutsal değerlerden biri olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed (SAV), bir hadisi şerifinde 'İşçinin teri kurumadan emeğinin karşılığını veriniz.' buyurmuştur. Yıllardır, çeşitli ideolojilerin tekeline almaya çalıştığı ve aslında işçinin ve emekçinin duygularını sömürmek için bir araç olarak kullandığı bu önemli gün nihayet geçtiğimiz yıllarda resmen kutlanmaya başladı. Barış ve huzur içinde nice emek ve dayanışma günlerine ulaşmamız dileğiyle tüm emekçi kardeşlerimizin ve milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."