İSTİB Başkanı Kopuz: “Gıdada uyarıları ciddiye alanlar geleceği kaybetmeyecek”

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Benim rapordan çıkardığım ana fikir, 'Yarının felaketini bugünden idrak edenler, en az zararı görecektir.' Gıda konusundaki uyarıları ciddiye alanlar geleceklerini kaybetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca açıklanan "İklim Değişikliği ve Tarım" başlıklı raporla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İklim değişikliğinin artık bir teori olmaktan çıktığını ve tüm ölçümlerde gözlemlendiğini belirten Kopuz, "Öncelikle, başta Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere rapora emeği geçen herkesi kutluyorum. Benim rapordan çıkardığım ana fikir, 'Yarının felaketini bugünden idrak edenler, en az zararı görecektir.' Gıda konusundaki uyarıları ciddiye alanlar geleceklerini kaybetmeyecek." uyarısında bulundu.

Kopuz açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkçede de kullanılan güzel bir deyim vardır. Zor bir durumla karşılaşıp, durumun vahametinden korkarak gerçekleri görmezden gelenlere; 'Başını deve kuşu gibi kuma gömme' derler. Hâlbuki deve kuşları bu davranışı farklı nedenlerle yaparlar. Yani, kafasını kuma gömüp, tehlikeden kaçınabileceği zannına kapılan tek yaratık insandır. Muhakeme yeteneğine sahip tek varlık da insandır. Hangi tavrın ve özelliğin eşref-i mahlukata yakıştığı ortadadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre 2050 yılına kadar mevcut gıda üretiminin en az yüzde 50 oranında artması gerektiğine dikkat çeken Kopuz, şunları aktardı:

"İklim değişikliği, Türkiye dahil tüm ülkelerin tarımsal potansiyelini olumsuz etkileyecek. Bu olumsuz etkiye rağmen artan nüfus dolayısıyla 2050 yılına ulaştığımızda, günümüzdeki gıda üretiminin en az yüzde 50 artması gerekiyor. Peki, toprak kalitesi ve su kaynakları azalırken, aşırı iklim olayları ve erozyon artarken bu nasıl olacak? Bugün gıdada kendine yeten bir ülkeyiz, bu özelliğimizi yarına nasıl taşıyacağız? En azından bu durumumuzu korumak için bile birçok cephede mücadele vermemiz gerekiyor."

Yarın aç kalmamak için bugünden kararlılıkla çalışılması gerektiğine inandığını söyleyen Başkan Ali Kopuz, şu açıklamalara yer verdi:

"Öncelikle insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekenler gecikmeden yapılmalı. Bu konuda imzaya açılan uluslararası anlaşmaları, sorunun en büyük kaynağı oldukları halde imzalamayan Çin ve ABD gibi ülkelerin ikna edilmesi için herkes elinden geleni yapmalı. İkinci olarak da tarımsal üretimin artırılması ve gıda israfının azaltılması için çalışılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi 'Ekilmemiş bir karış toprak bile kalmamalı'. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin geçenlerde açıkladığı 'Tarımda Optimizasyon' çalışmaları hemen başlamalı. Yıllardır başarıyla yürütülen tarımsal desteklerimiz kararlılıkla sürdürülmeli.

Bunların yanında Türkiye’nin yıllık gıda ihracatına yaklaşan orandaki gıda israfının azaltılması için de çabalar sürmeli ve artırılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü 'Gıdanı Koru' kampanyasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak kurduğumuz bir komite ile bu konuda çözüm önerileri üretiyor, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Üretilen her birim gıdanın üçte biri demek olan gıda israfının engellenmesi, gelecekte yaşanacak gıda krizinin önlenmesinde kritik önemdedir."