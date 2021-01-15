İSTİB Başkanı Kopuz: “Tahsilat riski olmadan satış yapabiliriz”

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde iki kamu bankası arasında hayata geçirilen projeler sayesinde tahsilat riski olmadan satış yapmanın mümkün hale geldiğini bildirdi.

İSTİB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Borsası'nın ocak ayı meclis toplantısında bir konuşma yapan Kopuz, bu sistemin ticaret erbabı için çok büyük bir avantaj sağladığını belirterek tüm üyeleri katılmaları için davet etti.

TOBB önderliğinde çok önemli iki projenin hayata geçirildiğini aktaran Kopuz, "Bunlardan birisi Ziraat Bankası ile yapılan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi. Diğeri ise Halkbank ile gerçekleştirilen Paraf Ticari Kart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi. Öncelikle bu projeyi hayata geçiren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu projelerle, satıcı için tahsilat güvencesi sağlanırken, alıcı için de 18 aya kadar vade imkanı sağlanmış olacak. Tedarikçi ve alıcılar arasındaki alım-satım işlemleri, bu iki bankamızın garantörlüğünde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Satıcı için bankada tahsilat güvencesi oluşacak. Alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sağlanmış olacak. Yani bu sayede alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkıyor. Tahsilat kaygısı yaşamadan ürünümüzü satacağız. Satış bedelini, bu bankaların garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız.

Malı alan taraf da ödemelerini taksit ve 540 güne kadar vade ile yapma imkanına kavuşmuş olacak. Bu kartlardan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. Biz de bu kapsamda, İstanbul Ticaret Borsası olarak her iki bankamızla da işbirliği protokolümüzü imzaladık. Tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve bu avantajlı projeye katılmaya davet ediyorum."