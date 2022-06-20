İstifa depreminin ardından Muharrem İnce’den açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. İnce, “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını belirtti.

Memleket Partisi’de bugün istifa depremi yaşandı. Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer’in yanı sıra Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray partiden istifa etti.

İNCE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından partinin lideri Muharrem İnce’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız” ifadelerini kullandı.

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