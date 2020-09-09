‘‘İstihbarat Raporlarına Müdahale’’ İddiasına Yanıt

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili, bakanlığın önde gelenleri tarafından istihbarat raporlarında Başkan Donald Trump’ın karşı çıkabileceği ayrıntılara yer vermemesinin istendiğini öne sürdü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’in ABD seçimlerinin güvenliği ya da diğer konularda istihbarat topluluğunun odağını yönlendirmeye asla çalışmadığını bildirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Matthews iddianın “yanlış ve iftira” olduğunu söyledi.

Brian Murphy adlı İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı, istihbarat raporlarında üzerinin örtülmesi istenen konular arasında Rusya’nın seçimlere müdahalesi ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların oluşturduğu tehdidin yer aldığını iddia etti.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın eski İstihbarat Bakan Yardımcısı Vekili Murphy, dilekçesinde bakanlık görevini fiilen yürüten Chad Wolf’un kendisine Mayıs ayı ortasında bu bilgiler yerine Çin ve İran’ın oluşturduğu tehdide yer vermesini istediğini öne sürdü.

Murphy, Wolf’a bu talimatın Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brian tarafından geldiğini kaydetti.

Brian Murphy, kurumun iç denetim birimine yazdığı şikayet dilekçesinde talimata uymak istemediği için mevkisinin düşürüldüğünü kaydetti.

Şikayetin bir kopyası Çarşamba günü Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff tarafından İstihbarat Komisyonu’na getirildi. Schiff, Murphy’den Kongre’de ifade vermesini istedi.

İç Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili Associated Press ve Reuters haber ajanslarına yorum yapmadı.