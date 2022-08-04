İstihbaratçı müdüre verilen 159 yıl hapis cezası onandı

Kırklareli’nde Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü yaparken hukuk dışı dinleme yaptığı gerekçesiyle 159 yıl hapisle cezalandırılan İbrahim Şimşek’e verilen mahkûmiyet kararını İstinaf Mahkemesi oy birliğiyle onadı. Nihai kesin kararı ise adli tatil sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.

Özgür CEBE

Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü yaparken başsavcı, vali yardımcısı, emniyet müdürleri, polisler ve MİT personelinden oluşan 68 kişiyi usulsüz dinlediği için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 159 yıl hapisle cezalandırılan İbrahim Şimşek’e verilen mahkûmiyet kararını İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi inceledi.

Mahkeme, yerel mahkeme kararında usulsüzlük bulunmadığını, delillerin hukuka uygun toplandığını, vicdani kanaatin tam hasıl olması nedeniyle hükmün oy birliğiyle esastan onanmasına karar verdi.

“YÖNETİCİ POZİSYONUNDAKİ SANIK SAHTE BELGE DÜZENLEDİ”

İstinaf Mahkemesi, sanığın FETÖ adına dinlenecek kişileri belirledikten sonra alt kadroları talimatlandıran yönetici pozisyonda olduğunu, gerçeğe aykırı belgelerle 68 kişi hakkında dinleme yaptığını belirtti.

Sanığın dinlediği kişilerin UYAP kayıtlarına göre herhangi bir terör örgütüyle iltisakları olmadığı halde, varmış gibi gösterip dinleme yapmak için gerçeğe aykırı evraklarla mahkemeden teknik takip kararı aldırdığını bildirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in eşcinsel olduğuna dair bir kitap yazma hazırlığındayken domuz bağıyla öldürülüp denize atılan gazeteci Haydar Meriç’in evine Ankara ve İstanbul’dan Kırklareli’ne giden özel istihbarat ekibiyle birlikte böcek yerleştirip bilgisayarının imajının alındığı belirtildi.

Kararda, Fetullah Gülen’in özel yaşamıyla ilgili çarpıcı bir bilgi elde edip kitap yazan Haydar Meriç’in DHKP-C terör örgütüyle hiçbir iltisakı bulunmadığı halde bu örgüte üyeymiş gibi gösterilip telefonlarının dinlendiği ifade edildi.

OMUZ ATIP ÇANTASINI ALMA PLANI YAPMIŞ

Fetullah Gülen’in özel yaşantısı ile ilgili onu kamuoyunda küçük düşürecek ve örgüt içindeki saygınlığını azaltıp tabanını kaybetmesine yol açacağı için bu bilgilerin yayımlanmasının önünü geçmek için gazeteci Meriç’in DHKP-C yaftasıyla sahte delillerle kumpasa maruz kaldığı anlatıldı.

Evindeki bilgisayarın tam donanımlı aracın içine getirilerek imajı alındıktan sonra tekrar eve bırakıldığı, bu sırada Haydar Meriç’in eşiyle Kakava Şenliklerini izlemek için dışarıda olduğuna dikkat çekildi.

Sanık İbrahim Şimşek’in Haydar Meriç’in çantasında kitap taslağı olabileceğini düşünerek yolda yürürken iri yapılı vücuda sahip bir polisin ona omuz atarak çantasını düşürmesini sağlayıp olay yerinde kavga çıkarma bahanesiyle çantanın başka bir eleman tarafından kaçırılması için çalışma yaptığı anlatıldı.

BAŞSAVCI, VALİ, REKTÖR, MİTÇİ, EMNİYET MÜDÜRÜ

İstinaf kararında sanığın, organize suç örgütü üyesi gösterip dinleme kararı aldırdığı kişilerden Oğuz Aydın’ın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı, Hüsnü Aldemir’in Lüleburgaz Başsavcısı, Kurtuluş Tayanç Çalışır’ın Cumhuriyet Savcısı, Ömür Akın’ın hâkim, İsmail Gültekin’in Vali Yardımcısı, Mustafa Aykaç’ın Kırklareli Üniversitesi Rektörü, Cavit Çağlayan’ın belediye başkanı, Ünal Başkur’un belediye başkan yardımcısı, İnci Tunç’un Kavaklı Belediye Başkanı, Kamil Ünver’in Lüleburgaz Emniyet Müdürü, Ali Koca’nın Emniyet Müdür Yardımcısı, Hüseyin Ertuğrul Dilek’in Kırklareli Emniyet Müdür Yardımcısı, İsmail Soyveren, Kemal Bakır, Gencer Bayram’ın Emniyet Müdürü, Mehmet Murat Yöndem’in Başkomiser, Hüseyin Ulaş’ın komiser, Şeyda Peker’in Kırklareli Emniyetinde Psikolog, Ahmet Özdaş, Müslüm Turşucu, Dağhan Kaçar, Eren Uyan, Erol Üstündağ, Kemal Cebeci, Polat Sezer, Mehmet Özgür Doğan, Müslim Korkmaz, Serkan Duran, Şükrü Şeref, Zafer Menekşeoğlu, Şahin Yetiş, Aydın Konak’ın polis, A.T’nin MİT Başkanlığında Uzman, İbrahim Korkmaz’ın Milli Eğitim Müdürü, Hilal Çetintaş’ın Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü, Ahmet Nuri Tanılır’ın Valilik Özel Kalem Müdürü, Mihriban Arslan Büyük’ün Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Ömür Süzen’in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İl Müdürü, Muhammet Mustafa Saymaz’ın Sağlık Genel Sekreteri, Hilmi Kahraman’ın Trakya Birlik Başkan Vekili, Mustafa Çakmak’ın İcra Müdürü, Tülin Camuz’un İcra Müdür Yardımcısı, Nesrin Şahinbaş Kırklareli Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü, Ziya Eser’in İl Özel İdare Genel Sekreteri, Sevdiye Taş’ın Valilik çalışanı, Turan Altıntel’in Ticaret Borsası Başkanı, Tülay Peker’in Avukat, Şenol Goncagül’ün gazeteci, Emin Tunç ile Hüsmen Terkin’in AKP İl Başkanları, Fahri Dönmez, Salim Küçük’ün AKP İl Başkan Yardımcıları, Turgay Kaplan’ın AKP İl Disiplin Kurulu Üyesi, İpek Sevim’in AKP İl Yöneticisi, Hazel Yolgiden’in AKP Kadın Kolları Başkanı, Ahmet İbrikçi, Ali Taşkın ile Ali Gencal’ın AKP üyesi olduğu ifade edildi.

SİYASETÇİLER KÜLTÜR ÇATIŞMASI ÇIKARACAKLAR DİYE DİNLENMİŞ

Sanık İbrahim Şimşek’in, “Milli manevi değerleri yıkmak, kültür çatışması çıkarmak” suçlamasıyla telefonlarını dinlediği Şaban Savaşan’ın MHP İl Başkanı, Vecdi Gündoğdu’nun CHP İl Başkanı, Ahmet Yılmaz’ın AKP Lüleburgaz İlçe Başkanı, İbrahim Güleryüz’ün MHP Lüleburgaz İlçe Başkanı, Turabi Kayan’ın CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı olduğu kaydedildi.

Kararda, DHKP-C üyesi diye dinlenen Cengiz Arda’nın CHP Vize İlçe Başkanı, Gürkan Yenerel’in CHP Merkez İlçe Başkanı, Saffet Üresin CHP İl Meclis üyesi, Serdar Türkeli CHP Üyesi, Volkan Ertan’ın CHP Pınarhisar İlçe Başkanı olduğu vurgulandı.

CHP İl Başkanı Vecdi Gündoğdu’nun “Milli, manevi değerleri yıkmak ve kültür çatışması çıkarmak” suçlamasıyla dinleme kararının sona ermesinden sonra ikinci kez dinleme kararı alındığı, bu kez de DHKP-C’li diye teknik takibe alındığı bildirildi.

“DİNLENENLERİN EN UFAK BİR SUÇ KAYDI YOK”

Özenle seçilen mağdurlar hakkında dinlenmelerini gerektirecek hiçbir örgüt ve suçla iltisakları bulunmadığı halde İstihbarat Daire Başkanlığı sisteminde “Örgüt iltisaklı kişiler” olarak gösterildikleri belirtilen istinaf kararında, buna rağmen dinlenen kişilerle ilgili en ufak bir suç kaydına rastlanılmadığı belirtildi.

Sanığın kendisine bağlı alt kadroyu dinleme kararı için talimatlandıran yönetici kişi olduğu vurgulandı.

Sanığın FETÖ’nün gizli haberleşme ağı By Lock kullanıcısı da olduğunu vurgulayan Bölge İstinaf Mahkemesi, FETÖ’nün hiyerarşik yapısı içinde olup haberleşme gizliliğini ihlal etmek, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından verilen mahkûmiyet kararında bir isabetsizlik olmadığının altını çizdi.

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