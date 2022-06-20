İstihbaratçı polisten, meslektaşına FETÖ kumpaslı dolandırıcılık

Ankara’da İstihbarat Şube’de çalışan bir polisin, Diyarbakır’da görevli bir meslektaşından FETÖ kumpasıyla para sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube’de görevli polis memuru D.A., polis okulundan devresi olan ve Diyarbakır‘da görev yapan R.G’yle, WhatsApp üzerinden iletişim kurup, “2016’dan beri izlediğimiz üst düzey FETÖ elebaşlarından birini yakaladık. Üzerinden 3 bin kişilik liste çıktı. Senin de adın geçiyor. Büyük ihtimalle ihraç edileceksin. Ama merak etme halledeceğiz. Ekipteki diğer arkadaşlarla konuştum. Üç kişiler, adam başı 30 bin istiyorlar. Kimseye haber verme, riske atmayalım” dedi.

PARAYI HAVALEYLE İSTEDİ

R.G, FETÖ’yle hiçbir bağı olmadığını belirtmesine rağmen istihbaratçı polis D.A, “Vallahi onu bilmem ama listede adın var. Parayı hazırla konuyu kapatalım. Bak bu şubede çok dalavere dönüyor. 90 bine bu işi hallederiz. Bunun gibi birçok iş bitirdik. Listeyi savcılığa teslim etmeden en geç bir hafta içinde parayı hazır et, beni ara” dedi.

90 BİN TL’DEN 75 BİN TL’YE DÜŞTÜ

Dolandırıcı polis bir süre sonra tekrar R.G’yi arayıp bu kez “Hadi senin için 5’er bin daha almayacaklar. 75 bine kapatırız. Ama bu hafta parayı mutlaka hazır et. Parayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde görevli S.B.Ş.’nin hesabına gönder. Havale açıklama kısmına da “borç” ibaresini muhakkak yazdır” dedi.

SESİNİ VE EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİ

Durumdan şüphelenen R.G., D.A’nın sesini ve WhatsApp yazışmalarını kaydettikten sonra durumu önce sıralı amirlerine sonra da savcılığa bildirdi. D.A hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu öğrenen, paranın hesabına yatırılacağı S.B.Ş., durumu Meclis Koruma Daire Başkanlığı’ndaki S.G adlı polise bildirdi.

EVİNE GİDİP LAPTOPUNU KAÇIRDILAR

İkili polis aramasından önce D.A.’nın evine giderek içinde suç delillerinin bulunduğu laptop bilgisayarı kaçırdı. Aramaya katılan polisler bu durumu öğrenince iki sanık bilgisayarı teslim etmek zorunda kaldı. D.A., S.G. ve S.B.Ş. hakkında dava açıldı.

“BAHİS OYNADIM, BORÇ BATAĞINDAYDIM”

D.A ilk ifadesinde, “Bahis oynadığım için 200 bin lira borcum birikti. Borç batağına düşünce böyle bir plan yaptım. Okuldan çok saf olarak bildiğim R.G.’yi arayıp görevli olduğum İstihbarat Şube’nin de gücünü ve etkisini kullanarak ona “FETÖ’cülerin listesinde adın geçiyor” dedim ve inandırıcı olmak için WhatsApp’tan görüştüm” dedi. Ancak karar duruşmasında, “Ben ona şaka yapmak istedim” diyerek dolandırıcılık iddiasını reddetti.

“SANIKLARIN İKİSİ DE ARKADAŞIM”

Olay tarihinde TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli sanık polis S.G. de ifadesinde, “D.A. çocukluk arkadaşımdır. S.B.Ş. ise okuldan arkadaşımdır. D.A.’ya ulaşamayınca aynı şubede görevli T.A.’yı aradım. O da bana D.A.’nın İstihbarat Şube’yle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Amirini aradığımda o da gözaltına alındığını söyledi. Bilgisayarına polisin el koyacağını düşünerek yanımıza aldık, aslında ailesine destek olmak için gitmiştim. Evde 3 saat kaldığımız baz kayıtlarıyla sabittir” dedi.

“ŞUBEDEN BAŞKA BİR POLİS HABER VERDİ”

Sanık S.B.Ş. ise “D.A.’nın gözaltına alındığı bilgisini bana onun mesai arkadaşı T.A. adlı polis verdi. S.G. de bana, ‘Polis evde arama yapabilir’ dedi. Birlikte evine giderek durumu babasına anlattık ve laptop bilgisayarı polisler gelmeden önce alıp çıktık. Aracın bagajında gizledik. Polisler bizi arayınca geri getirdik. D.A.’nın para istediği R.G.’ye gönderdiği banka IBAN numarası bana aittir” dedi.

“İNANMIŞ GİBİ YAPARAK ONU OYALADIM”

Mağdur polis R.G. de “D.A. gece telefonuma çağrı bıraktı. Aradığımda meşgule atıp WhatsApp’tan aradı. Ellerinde 3 bin kişilik bir FETÖ listesi olduğunu benim de adımın geçtiğini söyledi. Ben kendimden emin olduğum için sesini kaydedip yazışmaların da ekran görüntülerini alıp savcılığa verdim. Ona inanmış gibi yaparak aracımı satmak üzere olduğumu ve satınca parayı vereceğimi söyledim. Para kaptırmadım, zararım olmadığı için şikâyetçi değilim” dedi.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ AMA ERTELENDİ

Mahkeme ikisi polis üç sanığı dolandırıcılık suçundan önce 6 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 1’er yıl 8’er aya indirdi. Sanıklar ayrıca 62 bin 500’er lira da para cezasıyla cezalandırıldı, ancak üçünün de cezaları ertelendi.

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