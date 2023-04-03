İstihbaratın iki numarası “Johnsson” oldu, Dışişleri’ndeki atama tepki çekti

Dışişleri Bakanlığı, hafta sonunda yayınlanan kararname ile merkezde birçok genel müdür yardımcısı atadı. Bakanlığın Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı’na Öznur Özkan Johnsson atandı. Yabancı bir erkekle evliliği olması tartışmalara neden oldu. Yapılan yorumlarda, atamaya tepki gösterildi.

“YERLİ VE MİLLİ BİR GEREKÇELERİ VARDIR!”

Gelecek Partili Hacı Bilal Aslan, atama için şu yorumu yaptı: “Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı’na Öznur Özkan Johnsson atanmış. Türkiye’nin güvenlik ve istihbarat işini Johnsson’a emanet edenlerin konuya ilişkin ‘yerli ve milli’ bir gerekçeleri mutlaka vardır, değil mi?”

“BİZİM ZAMANIMIZDA EŞ YASAĞI VARDI”

Eski bir diplomat ise şunları söyledi:

– Bizim nesil, yabancı eş yasağının olduğu Dışişlerini hatırlıyor ama o günler geride kaldı. Muhterem hanımefendinin ve eşinin her halde istihbarat sıkıntısı yok ki ataması yapılmış. Zaten memlekette ulusal güvenlik kimin umurunda?

– Hazine’yi FETÖ’ye teslim etmiş adamdan devleti kurtarmasını bekleyenlerin muhalif bayrağını kimseye kaptırmadığı günler bunlar. Siz yine de tarihe not düşün. Arşivlerinizde yer açın. Nasılsa ileride torunlara anlatacak pek çok öykü biriktiriyoruz.