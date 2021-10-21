İstikrarsızlığın ateşine odun atıyor

TCMB’nin faiz kararı tedirginlikle bekleniyor. Ekonomistler, eylülde %16.98 olan çekirdek enflasyonun dikkate alınması halinde TCMB’nin 50 ile 100 puan aralığında faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

İki haftadır piyasaların çalkalanmasına neden olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün açıklıyor. TCMB’nin faiz indirimi için esas gösterge olarak enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ve altın fiyatlarındaki değişimleri dışlayarak elde edilen C çekirdek enflasyonu eylülde yüzde 16.98’e yükseldi. Politika faizi ise yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. Bu nedenle ekonomistler, TCMB’den bu ay 50 ile 100 puan aralığında bir faiz indirimine gitmesini bekliyor.

YABANCILAR DA TETİKTE

Uzmanlara göre, yükselen enflasyon nedeniyle dünyada merkez bankalarının faiz artırımına gittiği bir süreçte, TCMB tam tersi bir yol izleyerek, fiyat istikrarını sağlamak yerine istikrarsızlığın ateşine odun atıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bazı üyelerini görevden almasından sonra faiz indirimi beklentileri de arttı. TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 16.50 seviyesine çekmeyi planlandığı tahmin ediliyor.

TCMB’nin politikalarını açıklamak için geleneksel ekonomik argümanların bir anlamı kalmadığını belirten Fransız yatırım bankası Societe Generale, 100 baz puanlık indirim öngördü. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley ise TCMB’den 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Banka, 100 baz puanlık bir indirimin de şaşırtıcı almayacağını açıkladı.

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy, 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. HSBC Portföy’ün bülteninde, sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş yaşanmaması durumunda bile faiz indirimine devam edilebileceği ifade edildi.

TCMB faiz indirimi döngüsüne girmeden hemen önce 7 Eylül’de dolar 8.2749 lira düzeyindeydi. Önceki gün ise 9.3765 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Geçen sürede TL, yüzde 13’ten fazla değer yitirdi. TCMB’nin faiz adımının büyüklüğüne göre piyasaların yön bulacağı tahmin ediliyor. Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, TCMB’nin faiz artırması gerektiğini ancak hiç olmazsa faizi sabit tutarak kurdaki oynaklığı biraz olsun düşürülebileceğini belirtti. Şerefoğlu, “Eğer piyasa beklentileri üzerinde bir faiz indirimi olursa kurda yeni rekor seviyeler görebiliriz” dedi. TCMB’nin faiz kararı öncesinde kâr satışları ve dolar endeksinin 93.40 seviyelerine kadar geri çekilmesinin etkisiyle dolar günü 9.2500 liradan, Euro ise 10.7700 liradan tamamladı.