İstinaf ‘Akıncı Üssü’ davası kararını onadı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında hain şebekenin sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, istinaf tarafından onandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görülen kritik davalardan biri olan Akıncı Üssü’nün karar duruşması 26 Kasım 2020’de yapıldı.Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

‘Anayasa’yı ihlal’, ‘Cumhurbaşkanına suikast’, ’77 kişiyi kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılanan sanıkların cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (İstinaf) tarafından onandı. Mahkeme, cezaların artırıcı ya da azaltıcı yönünden yapılan istinaf başvurularında bazı sanıklar yönünde düzeltmeler yaparak, hukuka uygun buldu. Dosya, incelenmek üzere Yargıtay‘a gönderilecek.

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