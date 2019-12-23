İstinyePark cirosunu yüzde 20 artırdı

İstinyePark, 2019 yılındaki toplam ziyaretçi sayısını 17 milyona çıkarırken, yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 110 artırdı. 87 bin metrekare mağaza alanı, 280 mağaza ve 4 bin 300 kişilik istihdamıyla sektörün lider alışveriş merkezi olduklarını belirten İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, yabancı turistler arasında Çinlilerin başı çektiğini belirtirken, İran, Katar, Kuveyt ve Mısır’dan misafirlerin arttığını, kişi bazında turist sayısındaki artışın yüzde 110 olduğunu ve yabancı misafirlerin toplam ziyaretçi sayısındaki oranının ise yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.

Tax Free’ye konu olan turistlerin alışveriş harcamalarına bakıldığında, İstanbul’a gelen her 3 turistten birinin alışveriş için İstinyePark’ı tercih ettiğini belirten Uğur Berk, 2019 yılında toplam cironun yüzde 20 arttığını sözlerine ekledi. Yabancı ziyaretçilerin ciro içerisinden yüzde 30 pay aldığını, alışverişlerde geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı ziyaretçilerin cirosundaki artışın yüzde 22 oranında olduğunun altını çizdi.

2019 PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN DEĞİŞİM YILI OLDU

2019 yılı için perakende sektörünü değerlendiren Berk: “Bizim için 2019 yılı, bir önceki yılının son çeyreğinde yapılan döviz bazlı kiraların Türk Lirasına çevrilmesinin etkilerinin yaşandığı, dönüşüm kontratlarının yapıldığı bir değişim yılı oldu denebilir. Bu dönemde özellikle marka karmamızda yer alan yabancı markalar mağazalarını büyütme ve yeni yatırımlar yapma kararı aldı.

Bu kararı vermelerinin en büyük etkeni İstanbul’a gelen her 3 turistten birinin toplam harcamasını İstinyePark’ta gerçekleştirmeleri de etkili oldu. Bunun sonucunda domino etkisiyle markalar içinde yer değişimleri, metrekare büyütmeleri gerçekleşti. Louis Vuitton, Rolex gibi markalar 2020 yılı için mevcut metrekareleri büyütme çalışmalarına devam ederken, Zara, Zara Home, Massimo Dutti ise 2019 yılında hem mağazalarını büyütüp, hem de renovasyona giderek mağazalarının konseptlerini yenileyen markalar oldular ” dedi.

2019’DA YENİ MARKALAR

2019 yılında yeni markaları bünyelerine kattıklarını söylen Uğur Berk: “Nespresso, Jacadi, Isabel Abbey, Marina Rinaldi, National Geographics, EA7, Huawei, Nautica, Pandora, Swatch gibi yabancı markaların yanı sıra N’octurne, Plus Kitchen, Dolce, Penelope ve Atelier Rebul, Bee Goddess gibi dünyaya açılan Türk markaları da İstinyePark’taki yerini aldı. 2021 yılında İstinyePark’ta mağaza açmaya hazırlanan Bulgari ise, bu yıl Türkiye’de ilk kez açacağı Pop – Up mağazasıyla hizmet vermeye başlayacak. Bunun yanı sıra Hermes ve Fendi de yoğun talebe cevap vermek için mağaza metrekarelerini büyüterek cirolarını artırmayı hedefliyor” dedi.

YENİ YIL KARŞILAMASI

İstinyePark, 2020 yılını hem bünyesindeki markaların yaptığı etkinlikleri ve davetleri hem de AVM olarak hayata geçirdiği farklı organizasyonlarla karşılayacak. 18 Aralık haftasında düzenlenen yılbaşı konsepti atölye çalışmaları, 23 Aralık haftası ise ünlü isimlerin katılımıyla konserler gerçekleştirecek. Markalar Sokağı’nda ise Masa Restaurant & Power FM işbirliğiyle dünyaca ünlü Dalibor Dadof, 3 gün sürecek bir performans sergileyecek. İstinyePark’ın her şartta büyümeye devam ettiğini belirten Uğur Berk, İzmir’de, bünyesinde bir otel ve AVM’nin yer aldığı İzmir İstinyePark’ın 2020 yılı Ağustos ayında açılacağını kaydetti.