İstişare için Moskova’ya çağrılan Rus Büyükelçisi Antonov Washington’dan yola çıktı

Washington’daki Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, büyükelçilikten ayrıldı ve Rusya’ya doğru yola çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Antonov’un otomobili, bugün yerel saatle gündüz vakti büyükelçilikten ayrıldı. Rus Büyükelçinin yarın Moskova’ya ulaşması bekleniyor.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington ile ikili ilişkilerin yeniden değerlendirileceği istişareler için Moskova’ya çağrılmıştı.

Bu gelişme, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir röportajın yayınlanmasını izliyor. Söz konusu röportajda Biden, Moskova’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiğini ve Putin’in bunun ‘bedelini ödeyeceğini’ söylemişti, ayrıca Rusya Devlet Başkanı’nın ‘katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında, “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Putin ise Biden’in sözlerine sağlık dileklerini ileterek yanıt vermiş ve diğer insanlar ile ilgili değerlendirmede bulunmanın aynaya bakmaya benzediğini hatırlatmıştı. Rus lider ayrıca Biden’i canlı yayında görüşmeye davet etmişti. ABD Başkanı ise bu davet karşısında ‘Bir noktada görüşeceğimize eminim’ yanıtını vermişti.