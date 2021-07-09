İstismarcı şeyhin kadın müritleri, mağdur kıza ve ailesine saldırdı

Sungurlu’da yaşayan E.A., babaannesi M.A. ve halası A.C., 5 Temmuz akşamı saat 20.00 sularında gezmek için Kent Park’a gitti. E.A. bisikletle dolaşırken, babaanne ve hala yürümeye başladı. Bu sırada Şağban’ın müridi olan E.Ç., Y.H., D.H., E.A ve kızı aileye saldırdı.

“SİZİ YAŞATMAYACAĞIZ DEDİLER”

Babaanne M.A. ifadesinde, E.Ç.’nin omzundan ve kolundan tutarak, “Sizi utanmazlar. Şeyhimize yaptıklarınızdan memnun musunuz! Biz de sizi gezdirmeyeceğiz. Sungurlu’yu size dar edeceğiz. Sizi yaşatmayacağız. Bunları yanınıza koymayacağız” dediğini anlattı. E.Ç.’nin tehdit savurduktan sonra 8-10 kez yüzüne tükürdüğünü kaydeden M.A. şöyle devam etti:

* Sağımdan solumdan çekiştirmeye başladılar. Beni yere düşürdüler. Saçımı yoldular, kafama vurdular. Kızım A.C. ve torunum E.A., beni kurtarmaya çalıştıkları sırada onları düşürerek, yerde tekme ve tokat atarak darp ettiler.

* Kızıma ‘Siz bizi öldürmezseniz, biz sizi öldüreceğiz’ dediler. Torunuma ‘Senin yüzünden oldu pislik, sen kimsin, koskoca bir alimi yok ettin’ diye darp ettiler. Komşumuz bizi onların elinden aldı.

“YEĞENİMİ YERE YATIRIP DARP ETTİ”

Hala A.C. ise E.Ç. adlı kadın müridin annesine tehdit savurup tükürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

* Ayırmak için gittiğimde Y.H. yüzüme ve ağzıma yumruklar atıp ‘Nankörler şeyhimiz sizin yüzünüzden ceza aldı’ dedi. Polisi aramaya çalışırken, Y.H.’nin kızı D. ile E.A.’nın kızı, yeğenimi yere yatırıp darp etti. Y.H. de yeğenime tekme tokat saldırdı.

* Annemi darp ederek, ‘Sizi burada yaşatmayacağız’ dedi. E.A. yüzüme tükürerek, ‘Allah belanızı versin’ dedi. Beni yere yatırarak, darp ettiler. E.A. arkamdan saçlarımdan tutarak çekti. ‘Bizim şeyhimizi tutuklattınız, sizi burada gezdirmeyeceğiz’ dediler.

“SEN ŞEYHİMİZE BUNU YAŞATTIN, SENİ ÖLDÜRECEĞİZ”

Küçük E.A. ise saldırıyı şu şekilde anlattı:

* Bisikletle geçerken, 4-5 kişinin yanıma geldiklerini gördüm. Bisiklet olunca durduramadılar. Babaannemi üç bayanın durdurduğunu, yaşlı olanın tükürdüğünü gördüm. Üç bayan halama saldırarak, yumrukla vurdu. ‘Sizi yaşatmayacağız, öldüreceğiz’ dediler.

* Benim yaşlarımda bir çocuk ve büyük bir bayan bana vurdu. Karnıma ve boynuma tekme ve yumrukla vurdular. Yere yatırdılar.

* Kendimi korumaya çalıştım ancak koruyamadım. ‘Sen şeyhimize bunu yaşattın, seni öldüreceğiz, vicdanın rahat mı’ dediler. Korktuğumdan dolayı bir şey diyemedim.

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