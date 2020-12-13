Istranca Ormanları’nda doğa katliamı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran işletme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu da sundu. Arazilerin tarla vasfında olması nedeniyle sahiplerinden alınacağı ifade edilen raporda, bölgedeki ağaç türlerinden de söz edildi.

Raporda, 144 bin 871 ağaç kesileceğine dikkat çekilerek, “Ancak, proje alanında eş zamanlı faaliyet olmayacağı için ocak üretim alanı genişledikçe ve peyderpey alınan orman izinlerine göre kesim yaptırılacaktır. Toplam proje süresi ocak ömrü dikkate alındığında bir taraftan rehabilite edilen ve ağaçlandırılan alanların da olacağı söz konusudur” denildi.

ÇED süreci 4 Kasım’da başlayan projeye ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı geçen pazartesi yapıldı. Coronavirüs nedeniyle toplantıya katılamadığını ama yazılı itirazda bulunduğunu vurgulayan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksel Çidem, “Kırklareli genelinde son 6 yılda ormanımıza, toprağımıza 200 dosya geldi. Bunların sadece yüzde 5 kadarı gölet ve tarımsal tesis. Geri kalanı enerji madencilik dosyaları. Sektörel dağılıma bakarsanız, hepsi su kaynakları ve yeraltı su besleme alanlarında. 145 bin ağaç kesecekler. Istrancalar kaybedilirse Trakya ve İstanbul bitecek. Susuzluk ve kuraklık olacak. Ayrıca bölgede dinamit kullanacaklar” dedi.