İsveç, Danimarka ve Finlandiya AB asgari ücretine karşı çıktı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre söz konusu öneri, AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen’den gelmişti.

Ursula von der Leyen’in önerisi, Komisyon’un doğrudan bir asgari ücret seviyesi belirlemesini değil, üye ülkelerin asgari ücretlerini belirlerken uymak zorunda oldukları kriterlerin saptanmasını öngörüyor.

Von der Leyen, AB asgari ücretinin doğudan batıya beyin göçünü durduracağını söylüyor.

Öneriyle ilgili ilk toplantı yarın yapılacak.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Danimarka İstihdam Bakanı Peter Hummelgaard, en az maaş alan kesimlerinin ücretlerinin yükseltilmesi önerisini desteklediklerini söyledi. Peter Hummelgaard, “Ancak bunu ülkelerin geleneklerini ve iyi çalışan modellerini koruyarak yapmalıyız” dedi.

Hummelgaard, “Danimarka’da ücretler sadece sendikalar ve işveren temsilcilerinin müzakereleriyle belirleniyor. 100 yılı aşkın bir süredir bu böyle” diye konuştu.

HANGİ ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET YOK?

Halen 28 üyeli Avrupa Birliği’nde sadece Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te yasayla belirlenen bir asgari ücret yok.

Fakat Kuzey Avrupa ülkelerinde işverenler işçilere AB ortalamasının çok üstünde ücret ödüyor. Örneğin 2018 verileriyle Danimarka’da bir saatlik ortalama ücret, işverenlere 43,50 euro’ya mal oluyor.

Çalışanların üçte ikisinden fazlasının sendikalı olduğu ülkede en düşük maaş alan işçilerin saatlik ücreti 17,5 euro. İsveç ve Finlandiyalı çalışanların toplu pazarlıkla belirlenen ücretleri de benzer seviyede.

Kuzey Avrupa hükümetleri, işverenlerin asgari ücreti gerekçe göstererek çalışanlarının maaşlarını artırmamasına neden olacağını söylüyor.

‘KRİZ ZAMANLARINDA İŞÇİLERİN MAAŞLARI DÜŞÜRÜLEBİLİR’

Avrupa Komisyonu’nun yarınki toplantısında asgari ücretin belirlenmesinde ülkelerin uymak zorunda olduğu çerçeve ele alınacak.

Bazı uzmanlar, Brüksel’in asgari ücrete müdahalesinin düşük ücretlilerin maaşlarının yükseltilmesini sağlayacağını ancak mali kriz zamanlarında bu düzenlemenin işçilerin maaşlarını düşürmek için de kullanılabileceğini söylüyor.

Danimarka hükümeti, AB’den toplu pazarlık sisteminin bundan muaf tutulacağı konusunda yazılı güvence istedi. Finlandiya ve İsveç hükümetleri de benzer kaygılar gündeme getirdi.

‘ASGARİ ÜCRET MEDYAN ÜCRETİN YÜZDE 60’I OLSUN’

Bulgaristan’da aylık asgari ücret 286 Euro. Lüksemburg’da ise bu miktar 2071 Euro.

Komisyonun amacı üye ülkelerde asgari ücretin medyan (ortanca) ücretin yüzde 60’ına denk olmasını sağlamak. Medyan ücret bir ülkedeki tüm ücretlerin dağılımında ortaya çıkan merkezi değer, yani sıralamanın ortasında yer alan ücret düzeyi anlamına geliyor.