‘İsveç Demokratları’nın lideri Edirne’de broşür dağıtırken yakalandı… Sınır dışı kararı

İskandinavya’nın popülist, milliyetçi, muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları’nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye’ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları” yazılı broşürler dağıtmıştı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı’na getirilen Jimmie Akesson, pasaport işlemlerinin ardından sınır dışıedildi.

Ülkesine uçak olmadığı için İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Kopenhag’a gönderilen Akesson, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekti.