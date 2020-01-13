İsveç, düşürülen uçaktaki vatandaşları için İran’dan tazminat istiyor!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından İran’ın Stokholm Büyükelçisi Sayed Rasool Mohajer’in İran’da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin görüşmek üzere bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

“İŞ BİRLİĞİ TEKLİF EDİLDİ”

Bakan Linde, şu ifadeleri kullandı:

* İran’ın Stockholm Büyükelçisi Sayed Rasool Mohajer uçağın düşülmesiyle ilgili olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

* Kazayı araştırmak için iş birliği teklif edildi.

* Hız ve şeffaflık açısından ve aynı zamanda ülkemizin mağdur vatandaşlarının akrabalarının acısını az da olsa telafi etmek için sorumluluk alınması talep edildi.

* Şimdi odak noktamız yaşayanlara yardım etmek.

* Gelişmiş bir konsolosluk destek ekibimiz bugün İran’a gidecek.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak’ta İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşürülmüştü. İran, Ukrayna, Kanada, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. İran, uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı. İHA

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