İsveç Merkez Bankası eksi faiz politikasını sona erdirdi

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin %0’a yükseltilmesini bekliyordu. İsveç Merkez Bankası politika faizini 2015 yılında eksi %0.10’a düşürdüğü zaman sıfırın altına düşüren ilk banka değildi ancak faizleri daha normal seviyelere getiren ilk banka oldu. Euro bölgesinde, Japonya, Danimarka, İsviçre ve Macaristan’da faizler ekside bulunuyor.

KIRILGAN TOPARLANMA

Japonya Merkez Bankası da (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1’de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini “yüzde sıfır”da tutma taahhüdünü sürdürdü.

BoJ kırılgan toparlanmayı baskılamaya devam eden deniz aşırı risklere rağmen ekonomiye verilen desteğin yakın zamanda artmayacağını öne sürdü. (AA- REUTERS)