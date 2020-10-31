İsveç'te Azerbaycan’a destek için araç konvoyuyla şehir turu yapıldı

STOCKHOLM (AA) – İsveç'in başkenti Stockholm'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturularak şehir turu atıldı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen İsveç'teki Azerbaycan vatandaşları Strandvegen Caddesi'nde bir araya geldi.
Tamamı sosyal medya üzerinden organize olan grup, burada araçlarla konvoy oluşturdu. Konvoyla caddelerde tur atarak Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açan grup, "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.
Tur öncesi grup adına yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin sivil halka yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.
Dünya basınının bu saldırıları görmezden geldiği belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması istendi.