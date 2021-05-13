İsveç'te bayram namazı Kovid-19 tedbirleri altında kılındı

STOCKHOLM (AA) – İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak eda etti.

Göçmenlerin çoğunlukla bulunduğu başkent Stockholm'un Bredeng Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Caminin din görevlisi Harun Salihoğlu, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan Ahmet, Filistinliler için de dua etti.

Namazın ardından cemaattekiler birbirleriyle bayramlaştı, cami yönetimi cemaate hurma ikram etti.

Namaz sonrası gurbetçilerin defnedildiği mezarlığa giden çok sayıda kişi yakınları için dua okudu.

Öte yandan, İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı son rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 217'ye, vaka sayısı da 1 milyon 21 bin 600'e yükseldi.