İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

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Alaturka Online
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STOCKHOLM (AA) – İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Jönköping Emniyet Müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.

Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.

Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

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