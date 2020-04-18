İsveç'te bir hastaneye “yoğun bakımda ayrımcılık yaptığı” iddiasıyla soruşturma başlatıldı

STOCKHOLM (AA) – İsveç'te, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması" yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıkan Korolinska Üniversite Hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Expressen gazetesinin haberine göre, "virüsü taşıyan ve kronik hastalığı bulunan bazı yaşlıların, Korolinska Üniversite Hastanesi yoğun bakım servisine alınmadığına" dair ihbarların gelmesi üzerine, Sağlık ve Bakım Denetim Kurumunca soruşturma başlatıldı.

Söz konusu gazeteye açıklamada bulunan Sağlık ve Bakım Denetim Kurumu Hukuk Müdürü Linda Almqvist, kendilerine hastanenin yoğun bakımında hastalar arasında ayrımcılık yapıldığını ve bazı yaşlıların yoğun bakım servisine alınmadığına dair birçok ihbar geldiğini aktardı.

Almqvist, konuya ilişkin soruşturma kararı aldıklarını duyurdu.

– Doktorlara gönderilen belge geçen hafta basına sızmıştı

Geçen hafta, Karolinska Üniversite Hastanesinin Kovid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Basına sızan belgede, doktorlardan "kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi" istenmişti.